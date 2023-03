Magdeburg (vs) - Zwei Männer haben offenbar in Magdeburg brutal auf ihr Opfer eingeprügelt und es anschließend auch noch bestohlen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach soll es am frühen Mittwochnachmittag in Alt Reform zu dem Raub gekommen sein. Zunächst soll es laut der Polizei zu einem Streit zwischen zwei Beschuldigten und dem Geschädigten gekommen sein. Anschließend sollen die Täter auf ihr Opfer eingeschlagen und es seines Handys beraubt haben.

Bauarbeiter, welche sich in der Nähe befanden, sollen dem Mann zu Hilfe gekommen sein. Die Polizei soll einen Beschuldigten noch am Tatort festgenommen haben und einen zweiten in der Nähe, heißt es in der Mitteilung weiter. Mittlerweile wurden sie wieder entlassen.