Gestohlener Radlader von Magdeburger Baustelle taucht auf Parkplatz wieder auf

Magdeburg (vs) - Zwischen dem 18. Januar 2022 und dem 19. Januar 2022 entwendete unbekannte Täter einen Radlader von einer Baustelle in der Ebendorfer Chaussee in Magdeburg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entwendete die Diebe einen Radlader der Marke Volvo sowie Zubehör auf einer Baustelle an der Ebendorfer Chaussee. Am Mittwoch gegen 07.00 Uhr bemerkten die Bauarbeiter das Fehlen des Fahrzeuges.

Während die Polizisten vor Ort die Anzeige aufnahmen, stellte sich heraus, dass der entwendete Radlader auf einem Parkplatz im Bereich Rothensee aufgefunden wurde. Zeugen hatten den Radlader dort stehen sehen und dies gemeldet. Sowohl am Tatort als auch am Radlader kam die Kriminaltechnik zum Einsatz und sicherte Spuren. Wie der Radlader nach Rothensee kam, wird in den weiteren polizeilichen Ermittlungen geklärt.