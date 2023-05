Bei einer Polizeikontrolle am Hauptbahnhof Magdeburg zeigte sich unverhofft: Der Reisende vor den Beamten war ein geflohener Häftling.

Einsatz am Bahnhof Magdeburg: Polizei kontrolliert zufällig entflohenen Häftling

Ein 40 Jahre alter entflohener Häftling aus Nordrhein-Westfalen ist der Polizei am Hauptbahnhof Magdeburg ins Netz gegangen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Bei einer Kontrolle der Bundespolizei ist am Freitagmorgen am Hauptbahnhof Magdeburg ein gesuchter Häftling gestellt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach wurde bei der Überprüfung der Personalien des 40 Jahre alten Mannes deutlich, dass er von der Polizeiinspektion Recklinghausen per Haftbefehl gesucht wurde. Er war zuvor aus dem offenen Vollzug eines Gefängnisses in Nordrhein-Westfalen geflohen, heißt es.

Die Bundespolizisten sollen den Mann, der Cannabis bei sich gehabt haben soll, festgenommen und ihm aufgrund der erhöhten Fluchtgefahr Handfesseln angelegt haben. Er befindet sich nun in der JVA Burg.