Magdeburg. - Bereits am 12. Februar haben mehrere Tatverdächtige in einer Parfümerie nahe des Olvenstedter Grasewegs in Magdeburg zusammen diverse Parfümflakons in einem Gesamtwert im unteren vierstelligen Bereich entwendet.

Nun wird laut Polizei mithilfe von Überwachungsaufzeichnungen nach einem der mutmaßlichen Täter gefahndet.

So sieht der mutmaßliche Magdeburger Ladendieb aus. Foto: Polizei Magdeburg

Das Polizeirevier Magdeburg nimmt unter den Stichwörtern "Ladendiebstahl Parfümerie" Hinweise zur Identität der Person unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.