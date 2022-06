Gesuchter Straftäter geht Bundespolizei in Magdeburg ins Netz

Polizisten der Bundespolizei haben in Magdeburg einen Straftäter festgenommen.

Magdeburg/Burg (vs) - Am Samstag, 11. Juni, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei gegen 12.00 Uhr einen 33-Jährigen auf dem Magdeburger Hauptbahnhof. Die sich anschließende Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen der Polizei ergab gleich drei Haftbefehle von der Staatsanwaltschaft Magdeburg: Zum einen verurteilte ihn das Amtsgericht Magdeburg wegen Diebstahls mit Waffen bereits im November 2019 zu einer Geldstrafe von 1350 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen.

Von der Geldstrafe beglich der Gesuchte lediglich einen geringen Teil, demnach erging der erste Vollstreckungshaftbefehl. Wegen Diebstahls geringwertiger Sachen verurteilte ihn selbiges Amtsgericht im Februar 2021 zu einer Geldstrafe von 800 Euro beziehungsweise eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen. Der 33-Jährige zahlte weder die Geldstrafe, noch stellte er sich dem

Strafantritt. Folglich wurde ein weiterer Haftbefehl erlassen.

Der dritte Strafbefehl folgte im November des vergangenen Jahres. Hier wurde er vom Amtsgericht Magdeburg wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 600 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt. Auch diese Strafe beglich der Mann weder mit Zahlung der Geldstrafe, noch mit dem Strafantritt. Der dritte Vollstreckungshaftbefehl wurde erlassen. Die Bundespolizisten eröffneten dem Deutschen die drei Haftbefehle. Da es ihm nicht

gelang, die insgesamt 2555 Euro zu begleichen, wurde er in die

Justizvollzugsanstalt Burg verbracht.