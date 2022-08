Drei Männer haben einen 18 Jahre alten Jungen Damaschkeplatz am ZOB Magdeburg bedroht und seinen Rucksack an sich gemommen. Daraufhin flüchteten sie. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Nachdem drei Männer ihm Gewalt androhten, hat sich ein 18 Jahre alter Jugendlicher am Montagmorgen am ZOB in Magdeburg offenbar nicht anders zu helfen gewusst, als seinen Rucksack den Tätern zu übergeben. Dies teilte die Polizei mit.

Demnach war der junge Mann in Richtung Innenstadt am Damaschkeplatz unterwegs, als er von drei Männern in schwarzer Nike-Kleidung angesprochen und von ihnen unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe seines Adidas-Rucksacks gebracht worden sein soll. Das tat das mutmaßliche Opfer den Angaben der Polizei nach auch. Anschließend flohen die Männer offenbar in Richtung Olvenstedter Straße.

So sollen die Männer ausgesehen haben:

1. Mann:

190 cm groß und Bartträger

2. und 3. Mann:

175 cm groß

Die Polizei bittet um Hinweise zu Tätern und Geschehen unter der Rufnummer 0391-5463295.