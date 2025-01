Im Norden Sachsen-Anhalts herrscht auf den Straßen Ausnahmezustand. Wer kann, sollte auch in Magdeburg das Auto stehen lassen.

Glatteisgefahr im Norden Sachsen-Anhalts! Straßen in Magdeburg spiegelglatt

In Magdeburg und anderen Regionen im Norden Sachsen-Anhalts sind die Straßen spiegelglatt.

Magdeburg. - In zahlreichen Regionen Sachsen-Anhalts haben sich die Straßen in Rutschbahnen verwandelt. Ausnahmezustände erwarten Autofahrer vor allem im Norden des Landes.

Konkret hat die Polizei zum Teil bereits am späten Dienstagabend Warnmeldungen für Magdeburg, das Jerichower Land, die Börde, den Kreis Stendal und den Kreis Salzwedel herausgegeben. Auch im Harz sollten Autofahrer besonders vorsichtig fahren.

Erste Unfälle gab es in den frühen Morgenstunden bereits. So hat ein Fahrer auf der B244 zwischen Wernigerode und dem Oberen Ortberg die Kontrolle über seinen Lkw verloren und war nicht in der Lage, das querstehende Fahrzeug fortzubewegen.

In Magdeburg sind mehrere Autos bei einem Unfall auf der Salbker Chaussee in Höhe Pallasweg ineinander gekracht.

Wer kann, sollte am Mittwochmorgen sein Auto stehen lassen.