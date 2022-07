Eine Magdeburger Apotheke in der Großen Diesdorfer Straße ist mit vorgehaltenem Messer überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mit gezücktem Messer hat ein maskierter Mann die Apotheke in der Magdeburger Großen Diesdorfer Straße überfallen und ist mit der Beute geflüchtet.

Magdeburg (vs) - Am Dienstagabend ist eine Apotheke in der Magdeburger Großen Diesdorfer Straße überfallen worden. Dies teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Demnach betrat der Täter zunächst die Apotheke, begab sich dann an den Verkaufstresen und forderte unter Vorhalten eines Messers die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Nachdem die Mitarbeiterin der Apotheke sich weigerte und drohte, die Polizei zu verständigen, verschaffte der Täter sich unter Anwendung von körperlicher Gewalt Zutritt zur Kasse. Aus dieser entnahm er anschließend eine Summe im höheren dreistelligen Bereich.

Nach der Tat flüchtete der Täter mit dem Diebesgut. Ein Zeuge konnte beobachten, dass der Mann die Große Diesdorfer Straße entlang in westlicher Richtung flüchtete und kurz vor der Eisnerstraße rechts in einer Siedlung verschwand.

Verletzt wurde bei der Tat niemand. Die Ermittlungen dauern an.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

· Männlich

· etwa 170 cm groß

· etwa 20 Jahre alt

· normale Statur

· kurze, braune, lockige Haare

· bekleidet mit einer olivfarbenen Strickjacke mit Kapuze über dem Kopf, weiße FFP2-Maske

· Sprache: akzentfreies Deutsch

Zeugen oder andere Personen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0391-5465196 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.