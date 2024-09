Die Polizei sucht nach zwei Einbrechern, die aus einem Supermarkt in der Gustav-Ricker-Straße in Magdeburg vier Geldkassetten gestohlen haben.

Magdeburg. - Bei einem Einbruch in einen Supermarkt sind am frühen Donnerstagmorgen in der Gustav-Ricker-Straße in Magdeburg vier volle Geldkassetten gestohlen worden, wie die Polizei meldet.

Demnach brachen die Männer kurz vor 4 Uhr in den Markt ein und stahlen die Geldkassetten. Zeugen hätten anschließend die Männer zu Fuß in Richtung Karen-Fredersdorf-Straße verfolgt, so die Polizei. Allerdings konnten die Einbrecher entkommen.

So wurden sie beschrieben:

1,70 bis 1,80 Meter groß

maskiert

dunkel gekleidet

sprachen mit osteuropäischem Akzent

einer schlank, einer untersetzt gebaut

Wer etwas zur Identität oder dem Verbleib der Männer sagen kann, wird gebeten, sich unter dem Stickwort Gustav-Ricker-Straße bei der Polizei unter der Telefonnummer 0391/5463295 zu melden.