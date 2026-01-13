Ein Mann hat sich in Magdeburg massiv seiner Verhaftung widersetzt. Dabei nahm er eigene Verletzungen in Kauf und bedrohte die Beamten mit einer Glasscherbe.

Polizei will Mann in Magdeburg festnehmen und wird mit Glasscherbe bedroht

Ein Mann hat sich in Magdeburg massiv seiner Verhaftung widersetzt.

Magdeburg. – Ein 31-Jähriger hat sich am Montagvormittag im Magdeburger Stadtteil Brückfeld massiv gegen seine Festnahme gewehrt, teilt die Polizei mit.

Demnach hatten Polizisten die Wohnung des Mannes aufgesucht, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. Nachdem ihm die polizeilichen Maßnahmen erläutert wurden, habe sich der Mann aggressiv verhalten und sich den Anweisungen der Beamten widersetzt.

Im Verlauf der handfesten Auseinandersetzung habe der 31-Jährige seinen Kopf gegen eine Fensterscheibe geschlagen, wobei diese zerbrach. Der Mann habe sich dabei am Kopf und Arm verletzt.

Festnahmeversuch in Magdeburg: Mann bedroht Polizei mit Glasscherbe

Anschließend, so die Polizei weiter, habe er eine 35 Zentimeter lange Glasscherbe ergriffen und damit die Beamten bedroht. Mittels der angeforderten Unterstützung sei es der Polizei schließlich gelungen, den Mann zu fixieren.

Aufgrund seiner Verletzung sei der 31-Jährige unter polizeilicher Begleitung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach Abschluss seiner Behandlung konnte der Mann den Kollegen des Justizvollzugsdienstes übergeben werden, teilt die Polizei abschließend mit.