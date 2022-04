Haftbefehl in Magdeburg: Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

Die Bundespolizei konnte am Samstag, 4. April, einen 23-jährigen Mann in Magdeburg festnehmen. Dieser wurde wegen offenen Geldstrafen seit fünf Monaten gesucht.

Magdeburg (vs) - Bei einer Kontrolle in Magdeburg wurde am Montag, 4. April 2022, ein 23-jähriger Mann auffällig. Die überprüften Personalien haben ergeben, dass er seit Dezember 2021 von der

Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gesucht wird.

Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, weil er seiner Geldstrafe in Höhe von 550 Euro nur teilweise nachgekommen ist auch auch die Ersatzfreiheitsstrafe von 55 Tagen nicht angetreten ist.

Die Bundespolizei nahm den Gesuchten Mann deswegen in Magdeburg fest. Dort brachte er den fehlenden Geldbetrag auf und wurde wieder entlassen.