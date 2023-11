Zahlreiche Einsatzwagen und Beamte sorgten in Magdeburg am Mittwochnachmittag für großes Aufsehen. Die Rede war von einem Polizeieinsatz an einer Haltestelle der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB). Das ist dazu bekannt.

Zahlreiche Beamte waren an der Steubenallee in Magdeburg unterwegs. Das steckte dahinter. Symbolbild:

Magdeburg/vs - Am Mittwochnachmittag soll es zu einem Polizeieinsatz an einer Haltestelle der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) gekommen sein. Dies kursierte am Nachmittag in den Sozialen Medien.

Zunächst meldeten Volksstimme-Leser einen großen Polizeieinsatz an der MVB-Haltestelle AMO/Steubenallee stadteinwärts. Kurze Zeit später meldeten die Verkehrsbetriebe eine Verspätung wegen eines dortigen Polizeieinsatzes. Allerdings war der Polizei auf Nachfrage kein Einsatz an der beschriebenen Stelle bekannt.

Der vermutete Hintergrund der Meldungen: Gut eine Stunde zuvor kam es zu einer geplanten Polizei-Veranstaltung, bei der zahlreiche Beamte mit Einsatzfahrzeugen unterwegs waren. Das Abreiseaufkommen von der Veranstaltung könnte den Eindruck eines Einsatzes erweckt haben, heißt es von Seiten der Beamten.