Hasselbachplatz: Polizei sucht Zeugen nach Gewaltangriffen

Magdeburg (vs) - Am Samstag, 7. Mai, kam es gegen 2.00 Uhr im Bereich des Hasselbachplatzes in Magdeburg zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 31- jährigen Berliners. Der Geschädigte befand sich zur Tatzeit im Breiten Weg an der Haltestelle „Hasselbachplatz“, als dieser unvermittelt von einer vierköpfigen Personengruppe angepöbelt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die als dunkelhäutig bezeichneten Personen schubsten den Geschädigten, so dass dieser zu Fall kam und sich eine Fußverletzung zuzog. Im Anschluss entfernte sich die Personengruppe in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus verbracht, heißt es von Seiten der Polizei weiter.

Nur wenige Stunden später kam es gegen 3.35 Uhr dort zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 24- jährigen Magdeburgers. Zunächst soll es zwischen dem Geschädigten und vier männlichen Personen arabischen Phänotyps zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. In der weiteren Folge soll der Geschädigte mehrere Schläge gegen den Oberkörper erhalten haben.

Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter. Der Geschädigte wurde zur Behandlung seiner Verletzungen im Bereich des Oberkörpers in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, heißt es in der Pressemitteilung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu dem Täter geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.