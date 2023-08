Kiloweise Drogen haben Polizisten gefunden, nachdem sie einen Mann am Hauptbahnhof Magdeburg untersuchten.

Mehrere Kilo Cannabis haben Beamte der Polizei in Magdeburg bei einem Mann gefunden, den sie zuvor am Hauptbahnhof einer Kontrolle unterzogen haben. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Einen erstaunlichen Fund machten Polizisten am Donnerstagabend, nachdem sie am Hauptbahnhof Magdeburg einen Mann kontrolliert hatten. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Cannabis und Kokain: Drogen in Hülle und Fülle fanden Polizisten bei einem Mann, den sie am Magdeburger Hauptbahnhof kontrollierten. Foto: Polizei

Demnach stellten die Beamten bereits bei der Durchsuchung des Mannes fest, dass er eine große Menge an Betäubungsmitteln bei sich hatte. Anschließend sei auch die Wohnung des Mannes untersucht worden. Dabei fanden den Polizisten zwei Kilo Cannabis und 15 Gramm Kokain, so die Beamten weiter.

Die Ermittlungen dauerten an, heißt es.