Am Hauptbahnhof Magdeburg war am Sonntag ein schwer bewaffneter Mann als Reisender unterwegs. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Am Magdeburger Hauptbahnhof ist der Polizei am Sonntagabend ein bis an die Zähne bewaffneter Mann ins Netz gegangen. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Demnach wirkte der 37 Jahre alte Mann bei seiner Kontrolle durch die Polizisten zunehmend nervös. Er habe den Beamten gegenüber einen zerbrochenen Personalweis ausgehändigt und ihnen gegenüber angegeben, mit einer Gasdruckpistole in seinem Rucksack zu reisen.

Bei genauerem Hinsehen, entdeckten die Beamten aber ein ganzes Waffenarsenal in seinem Gepäck: eine geladene Waffe und neun Messer, darunter ein Einhand-, zwei Faust- und drei Wurfmesser. Daneben kamen mehrere Päckchen mit vermutlich Cannabis und eine weiße pulvrige Substanz zum Vorschein.

Der 37-Jährige habe Anzeigen wegen Verstößen nach dem Strafgesetzbuch sowie dem Waffen- und Betäubungsmittelgesetz erhalten, heißt es.