Eine herrenlose Sporttasche hat am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Magdeburg ausgelöst. Dabei kam auch ein Sprengstoff-Spürhund zum Einsatz.

Am Magdeburger Hauptbahnhof hat am Mittwoch ein Sprengstoff-Spürhund herumgeschnüffelt. Grund dafür war eine herrenlose Sporttasche.

Magdeburg. - Wegen einer herrenlosen Sporttasche ist es am Mittwochnachmittag zu einem Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Magdeburg gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde die orangefarbene Tasche gegen 16 Uhr in einem Regionalexpress auf dem Abstellgleis entdeckt.

Die Tasche habe sich in der Gepäckablage befunden und sei verschlossen und nicht einsehbar gewesen, heißt es weiter. Um eine Gefahr durch Sprengstoff auszuschließen, sei der Spürhund Yukon zum Einsatz gekommen. Beim Absuchen der Tasche und des umliegenden Bereiches habe Yukon nicht angeschlagen.

Hauptbahnhof Magdeburg: Herrenlose Tasche enthielt Sportkleidung

Demnach konnte das Gepäckstück als ungefährlich eingestuft und geöffnet werden. In der Tasche befand sich Sportbekleidung. Weitere Hinweise auf den Besitzer konnten nicht gefunden werden. Die Tasche wurde an das Service-Center der Deutschen Bahn übergeben.

Durch den Polizeieinsatz und die damit verbundenen Gleissperrungen kam es bei dem betroffenen Zug zu 48 Minuten Verspätung.