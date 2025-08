Ein 37-jähriger Mann urinierte am Magdeburger Hauptbahnhof gegen zwei Reisende und schlug später eine Frau auf den Hinterkopf.

Mann uriniert am Bahnhof in Magdeburg gegen Frauen und schlägt Frau auf Hinterkopf

Randale am Gleis

Am Hauptbahnhof in Magdeburg sorgte ein alkoholisierter Mann für mehrere Polizeieinsätze.

Magdeburg. - Am Donnerstagabend hat ein Mann am Magdeburger Hauptbahnhof gegen zwei Frauen uriniert und schlug einer Frau auf den Hinterkopf, so die Polizei.

Gegen 20 Uhr sei gemeldet worden, dass ein Mann auf einem Bahnsteig gegen zwei weibliche Reisende uriniere. Polizisten gegenüber habe sich der Mann aggressiv verhalten und sei unter Zwang zur Dienststelle gebracht worden.

Nach seiner Entlassung schlug der 37-Jährige in der Nähe des City Carré einer Frau im Beisein der Enkelin unvermittelt auf den Hinterkopf, wie die Polizei weiter mitteilt.

Er sei erneut in Gewahrsam genommen worden. Die Beamten der Polizei stellten bei dem Mann einen Promillewert von 2,28 fest.