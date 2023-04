Wegen eines Feueralarms ist der Landtag von Sachsen-Anhalt in Magdeburg am Domplatz vollständig evakuiert worden. Wir zeigen, was hinter dem Alarm steckt.

In Magdeburg ist das Hauptgebäude des Landtags von Sachsen-Anhalt am Domplatz vollständig evakuiert worden. Grund dafür war offebar ein Feueralarm. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Am Freitagmorgen ist es zum Feueralarm am Landtag von Sachsen-Anhalt in Magdeburg gekommen. Dies ging aus einer Mitteilung einer Landtagssprecherin hervor. Demnach sollte das Hauptgebäude am Domplatz vollständig evakuiert worden sein.

Die laufende Landtagssitzung sei dafür unterbrochen und alle Personen dazu aufgefordert worden, das Gebäude unverzüglich zu verlassen und sich an den Sammelpunkten einzufinden.

Nun gab die Magdeburger Feuerwehr Entwarnung und das Landtagsgebäude wieder frei: Damit endet eine Evakuierungsübung zur Simulation des Ernstfalls. Die durch einen Feueralarm ausgelöste Übung war eine vom Ältestenrat beschlossene Simulation einer Evakuierung unter realitätsnahen Bedingungen im ersten Halbjahr dieses Jahres.

Die aufgrund des Feuer- und Evakuierungsalarms am heutigen Vormittag unterbrochene Sitzung des Landtages konnte bereits knapp eine Stunde nach Einsetzen des Alarms fortgesetzt werden.