An einer Straßenbahnhaltestelle ist am frühen Sonntagmorgen ein Magdeburger krankenhausreif geprügelt worden. Sein Angreifer versetzte ihm mehrere Hiebe mit einer Glasflasche gegen den Kopf.

Magdeburg (vs) - Mit einer Glasflasche wurde ein 45 Jahre alter Mann in Magdeburg am frühen Sonntagmorgen an einer Straßenbahnhaltestelle im Bruno-Beye-Ring geschlagen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach wurde das Opfer von dem Tatverdächtigen zunächst dazu aufgefordert, Bargeld herauszugeben. Als der Mann das Geforderte nicht herausgeben wollte, soll der Tatverdächtige mehrfach mit einer Glasflasche zugeschlagen haben. Der Geschädigte erlitt anscheinend mehrere Verletzungen am Kopf und konnte fliehen.

Der 45-Jährige wurde den Angaben zufolge in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Bisher konnte, so die Polizei, ein 20-Jähriger ohne festen Wohnsitz als Tatverdächtiger ermittelt werden. Bis zum rechtskräftigen Beweis seiner Tatbeteiligung gilt aber dennoch die Unschuldsvermutung, mahnen die Beamten.