Am Donnerstag ist ein Polizeihubschrauber während eines Einsatzes in Magdeburg gezielt mit einem Laserpointer gestört worden. Bei einer anschließenden Durchsuchung fand die Polizei Drogen und eine Waffe.

Während eines Einsatzes im Magdeburger Stadtgebiet wurde ein Polizeihubschrauber gezielt von einem Laserpointer geblendet.

Magdeburg. – Bei einem Such-Einsatz in Magdeburg ist die Besatzung eines Polizeihubschraubers am Donnerstagabend von einem Laser geblendet worden. Wie die Polizei Magdeburg mitteilt, geht sie davon aus, dass dies kein Versehen war, sondern eine gezielte Aktion.

Demnach sei der Hubschrauber als Unterstützung von Suchmaßnahmen unterwegs gewesen, als die Besatzung gegen 21.15 Uhr plötzlich von einem grünen Laserstrahl gestört worden sei, so die Polizei. Die Helikopter-Besatzung habe eine Wohnung in der Umfassungsstraße als mutmaßlichen Ausgangspunkt der Blendung ausmachen können.

Bei Durchsuchung: Polizei findet Drogen und Waffe

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei die Wohnung anschließend durchsucht worden. Dabei hätten Einsatzkräfte einen 42-jährigen, polizeibekannten Tatverdächtigen angetroffen. In den Räumen seien neben einem Laserpointer eine Schreckschusswaffe sowie Betäubungsmittel entdeckt und sichergestellt worden. Zudem seien Spuren am Tatort gesichert worden.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Einsatz des Hubschraubers habe trotz der Störung fortgeführt werden können, so die Polizei.