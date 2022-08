Vier junge Männer haben offenbar auf einen 37-Jährigen im Glacispark in Magdeburg eingeprügelt und eingetreten, mit dem sie zuvor getrunken hatten. Außerdem bestahlen sie ihn um Hunderte Euro. Nun bittet die Polizei um Mithilfe.

Vier junge Männer haben einen weiteren am Sonnabend im Glacispark in Magdeburg zusammengeschlagen und ausgeraubt, nachdem sie gemeinsam getrunken hatten. Nun bittet die Polizei um Mithilfe. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Raub und Körperverletzung musste offenbar ein 37 Jahre alter Mann am frühen Morgen des Sonnabends im Glacispark in Magdeburg durch eine Gruppe junger Erwachsener über sich ergehen lassen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll das Opfer, ein 37 Jahre alter Mann, sich zunächst gemeinsam mit den Tätern im Park aufgehalten und Alkohol getrunken haben. Doch irgendwann sollen die Männer angefangen haben, auf 37-Jährigen einschlagen und einzutreten. Gleichzeitig wurde ihm auch noch Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich geklaut worden sein, bevor das Opfer entkam.

Die mutmaßlichen Täter, die auf 23 Jahre geschätzt werden, sollen demnach von dem Geschädigten beschrieben worden sein. Und so sollen sie aussehen:

Täter 1: kurze gestylte Haare; weißes Shirt und grünes „Kreuz“-Tattoo am Hals

Täter 2: Glatze und weißes Shirt

Täter 3: kurze schwarze Haare, schwarzer Jogginganzug und afrikanischer Phänotyp

Täter 4: blonde Haare, schwarzweißes Hemd und schwarze Hose

Der 37 Jahre alte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen zur Tat und den Tätern unter der Telefonnumer 0391-5463292.