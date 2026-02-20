Donnerstagnacht ist es im ICE von Berlin nach Magdeburg zu einem Angriff auf einen Zugbegleiter gekommen. Ein 26-jähriger Schwarzfahrer hatte den Kontrolleur nach einem Streit angegriffen und gewürgt.

Magdeburg. – In der Nacht zu Donnerstag ist es in einem ICE von Berlin nach Magdeburg zu einem Angriff auf einen Zugbegleiter gekommen. Wie die Bundespolizei mitteilte, war ein 26-Jähriger für den Angriff verantwortlich.

Demnach war der junge Mann ohne gültiges Ticket mit dem Zug unterwegs. Als der Kontrolleur ihn ansprach und seine Fahrkarte sehen wollte, habe er diese nicht vorzeigen können. Daraufhin sei ein Streit entstanden. Dabei soll der 26-Jährige den 58-jährigen Zugbegleiter massiv beleidigt haben.

Nach Streit: Schwarzfahrer würgt am Boden liegenden Zugbegleiter

Kurz darauf eskalierte die Situation: Es kam zu einer Rangelei, in deren Verlauf der Schaffner stürzte. Am Boden liegend, sei er von dem 26-Jährigen mit beiden Händen gewürgt worden. Mehrere Reisende eilten dem Zugbegleiter zur Hilfe und hielten den Schwarzfahrer bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Nachdem der Zug um 1.10 Uhr den Hauptbahnhof Magdeburg erreicht hatte, legten die Beamten dem Tatverdächtigen Handschellen an und brachten ihn zur Dienststelle im Hauptbahnhof. Ein Atemalkoholtest ergab 1,53 Promille. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Schwarzfahrens, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Der Zugbegleiter musste seinen Dienst nach dem Vorfall vorzeitig abbrechen und sich ärztlich untersuchen lassen.