Sexueller Übergriff in Magdeburger Schwimmbad: Das ist bislang dazu bekannt

Eine Frau ist in einem Schwimmbad in der Magdeburger Herrenkrugstraße Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Wir zeigen, was zu dem Fall bislang bekannt ist.

Eine Frau ist im Schwimmbad in der Herrenkrugstraße in Magdeburg sexuell belästigt worden, als sie sich in einem Whirlpool befand. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu einer sexuellen Belästigung ist es am Sonnabendabend in einem Schwimmbad in der Magdeburger Herrenkrugstraße gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll eine 28 Jahre alte Frau im beheizten Whirlpool durch einen Mann unsittlich berührt worden sein. Die Polizei habe daraufhin einen 26 Jahre alten Mann ausfindig machen könne, dem die Beamten einen Platzverweis für das Schwimmbad erteilt hätten.

Frau in Schwimmbad sexuell belästigt: Polizei Magdeburg sucht nach Zeugen

Nun sucht die Polizei nach weiteren Zeugen der Tat, die sich gemeinsam mit der Frau und dem Mann in dem Whirlpool befunden haben sollen.

Mögliche Hinweise erbitten die Beamten unter der Rufnummer 0391-5463295. Insbesondere ein älteres Paar, das mit seinem Enkelkind anwesend war und eine Mutter mit ihrem Kind werden gebeten, sich zu melden.