Ein 73 Jahre alter Mann ist in Magdeburg offenbar als Dieb auf frischer Tat ertappt worden. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Ein Dieb ist nach mehreren Einbrüchen in Autos offenbar in Magdeburg erwischt worden: Er ist offenbar 73 Jahre alt, wie die Polizei mitteilt.

Demnach soll die Frau am Sonntagmittag offenbar nahe des Ostfriedhofs bemerkt haben, dass soeben in ihr Auto eingebrochen wurde. Sie habe zu Fuß den Beschuldigten verfolgt, der ihre Handtasche bei sich trug, heißt es. Anschließend soll sie die Polizei verständigt haben.

Nach dem Eintreffen der Polizei sollen die Beamten den 73-jährigen Beschuldigten festgenommen haben. Da es in Magdeburg vor Kurzem zu einer Serie von PKW-Einbrüchen kam, prüft die Polizei, inwiefern ihm auch weitere gleich gelagerte Straftaten zuzuordnen sind, heißt es. Der Senior befindet sich nun in Haft.