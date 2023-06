Magdeburg (vs) - Ein 16 Jahre alter Junge ist bereits am späten Mittwochabend, 21. Juni, in der Lübecker Straße in Magdeburg Opfer eines Übergriffs von zwei Jugendlichen geworden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll sich der 16-Jährige an der an der Haltestelle Kastanienstraße aufgehalten haben, als er nach einem Streit mit einem 16- und 19-Jährigen erst seine Kleidungsstücke hergeben sollte und dann von den beiden Jugendlichen geschlagen wurde. Anschließend habe der Junge seine Umhängetasche, ein Basecap und seine Schuhe herausgegeben.

Jugend-Duo zieht 16-Jährigen ab und verletzt Polizisten

Nach einer Flucht fanden die Beamten die mutmaßlichen Täter mitsamt ihrer Beute nahe des Neustädter Friedhofes, heißt es. Dabei soll sich der 16-Jährige mit Händen und Füßen gewehrt haben, so dass er offenbar gefesselt werden musste.

Durch die heftige Gegenwehr wurden die eingesetzten Polizisten leicht verletzt. Als er das bemerkt habe, habe der 19-Jährige sofort die Flucht angetreten. Die Beamten hätten daraufhin mit einem Hubschrauber nach dem Mann gesucht, seien aber nicht fündig geworden.

Auf richterlichen Beschluss sei der 16-jährige mutmaßliche Täter per Haftbefehl in eine Jugendanstalt überführt worden.