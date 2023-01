Ein 28 Jahre alter Mann soll in Magdeburg-Kannenstieg in die Wohnung eines anderen eingebrochen sein und ihn mit Messer und Eisenstange verletzt haben. Spezialeinheiten durchsuchten mehrere Wohnungen nach dem mutmaßlichen Täter.

Polizei fahndet auch mit Spezialeinheiten und Wohnungsdurchsuchungen. Ein mutmßalicher Täter hat einen Mann in seiner Wohnung in Magdeburg-Kannenstieg überfallen und ist mit Messer und Eisenstange auf ihn losgegangen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Ein 28-jähriger mutmaßlicher Täter hat am Donnerstagnachmittag mit Messer und Eisenstange einen Mann in seiner Wohnung in Magdeburg-Kannenstieg verletzt. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach soll der Beschuldigte zunächst in die Wohnung des 31-jährigen Opfers eingedrungen sein und den Mann dann mit einem Messer und einer Eisenstange verletzt haben. Anschließend soll er diverse Gegenstände entwendet haben und vom Tatort geflüchtet sein.

Wohnungsdurchsuchungen in Magdeburg

Die Polizei fahndete nach dem Täter. Dabei sollen auch mehrere Wohnungen, die als Unterschlupf für den 28-Jährigen gedient haben könnten, von Spezialeinheiten durchsucht worden sein. Der Mann wurde dabei offenbar nicht gefunden.

Eine Lebensgefahr bestand für das 31-jährige Opfer offenbar nicht, wie die Polizei erklärt.