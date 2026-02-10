In Magdeburg hat ein stark betrunkener 37-Jähriger eine 57-jährige Frau verprügelt. Als Polizisten im Stadtteil Kannenstieg einschritten, versuchte der Mann, auch die Beamten zu schlagen.

Gefesselt! Stark betrunkener Mann verprügelt Frau und geht dann auf Polizisten los

Magdeburg. – In Magdeburg Kannenstieg ist am Montagabend eine 57-Jährige von einem 37-Jährigen verprügelt worden, teilt die Polizei mit.

Der Mann soll den Angaben zufolge mehrfach auf die Frau eingeschlagen haben. Auch den eintreffenden Polizeibeamten gegenüber habe sich der 37-Jährige aggressiv verhalten. Er habe versucht, die Polizisten zu schlagen.

Aggressiver Betrunkener bedroht Polizisten bei Einsatz in Magdeburg Kannenstieg

Daher habe er gefesselt werden müssen. Im Anschluss versuchte er weiterhin, Gewalt auf die Beamten auszuüben, und bedrohte diese, heißt es weiter. Polizisten seien jedoch nicht verletzt worden.

Aufgrund seines zusätzlich selbstverletzenden Verhaltens sei ein Rettungswagen hinzugezogen worden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,9 Promille ergeben.

Der Mann, gegen den nun mehrere Strafverfahren eingeleitet werden, sei durch den Rettungsdienst in eine psychiatrische Betreuung überführt worden. Die Polizei ermittele derzeit die Hintergründe der Tat.