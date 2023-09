Ein Mann war auf der Autobahn A2 bei Magdeburg Kannenstieg so langsam unterwegs, dass er von der Polizei kontrolliert wurde. Dann flüchtete er zu Fuß vor den Beamten.

Magdeburg (vs) - Nicht nur wer zu schnell, sondern auch wer zu langsam auf der Autobahn unterwegs ist, kann sich verdächtig machen. So geschah es am Sonntagmorgen auch einem 43 Jahre alten Mann, der mit seinem Auto auf der Autobahn A2 Richtung Hannover beim Magdeburger Stadtteil Kannenstieg unterwegs war, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht.

Demnach sei den Beamten zunächst ein Auto aufgefallen, das sehr langsam zur Anschlussstelle Magdeburg-Kannenstieg fuhr. Als sie deshalb den Fahrer kontrollieren wollten, habe der 43-Jährige auf der Straße gehalten, sei aus dem Auto gesprungen und zu Fuß in Richtung des angrenzenden Ackers geflüchtet. Doch die Polizisten konnten den Mann offenbar zu Fuß stoppen.

Dabei habe sich herausgestellt, dass der Mann betrunken war. Die Polizei behielt daher seinen Führerschein ein. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.