In Magdeburg sucht die Polizei derzeit nach einem Mann, der Plakate mit einem waffenähnlichen Gegenstand zerstört haben soll.

Die Magdeburger Polizei sucht derzeit nach einem Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand.

Magdeburg. – Die Polizei ist am Mittwochmittag darüber informiert worden, dass ein Mann in der Kastanienstraße in Magdeburg mehrere Plakate mit einem waffenähnlichen Gegenstand beschädigt hat.

Dabei sei er von zwei zwölfjährigen Schülerinnen beobachtet worden. Nähere Angaben zu dem waffenähnlichen Gegenstand liegen nicht vor, so die Polizei.

Da es jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich dabei um einen gefährlichen Gegenstand handelt, wurde eine großangelegte Fahndung nach dem Mann veranlasst. Auch ein Polizeihubschrauber sei zum Einsatz gekommen.

So wird der unbekannte Mann beschrieben:

circa 30 bis 40 Jahre alt

circa 1,70 Meter groß

dunkelhäutig

trug einen grauen Pullover und blaue Jeans

Hinweise auf die gesuchte Person sowie den Vorfall nimmt die Polizei Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-32 95 entgegen.