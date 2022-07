Einsatz am Sonntag Magdeburg: Taucher suchen am Barleber See erfolglos nach vermisstem Kind

Am Barleber See in Magdeburg ist es am Sonntagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Nachdem Passanten Kindersachen am Ufer fanden, wurde der See weiträumig abgesucht – erfolglos.