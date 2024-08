In Magdeburg hat ein Mann ein Kind geschubst. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall an der Straßenbahnhaltestelle "Fermersleber Weg" in der Leipziger Straße und sucht nach Zeugen.

Mann schubst Kind an Haltestelle: So sieht der Täter aus (Beschreibung im Artikel)

Magdeburg/DUR. - Am Montag hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 7 Uhr ein Kind an der Straßenbahnhaltestelle „Fermersleber Weg“ in der Leipziger Straße in Magdeburg geschubst und es dabei verletzt.

Im Anschluss der Tat habe der Mann den neunjährigen Jungen ausgeschimpft und sei in eine Straßenbahn eingestiegen, so die Polizei. Hierbei handelte es sich laut Polizei vermutlich um die Linie 3 in Fahrtrichtung Zentrum.

Der mutmaßliche Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich

augenscheinlich im Erwachsenenalter

mitteleuropäischer Phänotyp

trug dunkle Schuhe

Mehrere Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt an der Haltestelle befanden, sollen den Vorfall beobachtet haben, heißt es.

Das Polizeirevier Magdeburg sucht nun nach den Zeugen und nimmt unter den Stichwörtern "Körperverletzung Leipziger Straße" Hinweise zur Tat oder der tatverdächtigen Person unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.