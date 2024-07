Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es auf der Lübecker Straße in Magdeburg gekommen. Zwei Personen wurden verletzt.

Körperverletzung in Magdeburg

Ein Angriff mit Reizgas hat sich in Magdeburg ereignet.

Magdeburg/DUR. - In der Nacht zu Sonntag sind gegen 0.05 Uhr in der Lübecker Straße in Magdeburg zwei Männer angegriffen worden.

Ein 36 Jahre alter Magdeburger und ein weiterer 26 Jahre alter Mann befanden sich laut Polizei auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Klosterwuhne, als ein Auto, mutmaßlich ein BMW, anhielt und die Insassen des Autos die Männer aus dem Fahrzeug heraus verbal provozierten.

Gleichzeitig habe ein Insasse des mit fünf Personen voll besetzten Fahrzeugs ein Messer in der Hand gehalten. Als die Person mit dem Messer aus dem Auto aussteigen wollte, habe der 36-Jährige dies verhindern können, indem er gegen die Fahrzeugtür trat.

Eine weitere Person aus dem Fahrzeug hat laut Polizei daraufhin die zwei Opfer mit Reizgas besprüht, wodurch beide Verletzungen erlitten. Sie seien daraufhin zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Magdeburg telefonisch unter der 0391/5463295 entgegen.