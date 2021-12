Körperverletzung in Magdeburg: Polizei sucht Zeugen

Magdeburg (vs) - Am Samstag, 18. Dezember, kam es gegen 6.00 Uhr in der „Florian-Geyer-Straße“ in Magdeburg zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Frau. Die 55- jährige Geschädigte befand sich zur Tatzeit auf einem Spaziergang mit ihrem Hund.

Nach dem Passieren einer Personengruppe bemerkte die Geschädigte, dass ihr eine männliche Person folgte. In der weiteren Folge wurde die Geschädigte beleidigt und anschließend zu Boden gestoßen. Bevor sich der Täter in unbekannte Richtung vom Tatort entfernte, sprayte dieser der Geschädigten mittels Pfefferspray ins Gesicht.

Der Täter wurde wie folgt von der Geschädigten beschrieben: circa 35 bis 40 Jahre alt, deutscher Phänotyp, rund 185 Zentimeter groß und sportliche Statur, schwarze Jacke mit gelben Akzenten und eine schwarze Hose sowie eine schwarze Pudelmütze.

Eine Behandlung der bei dem Sturz erlittenen leichten Verletzung wurde seitens der Geschädigten abgelehnt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.