In Magdeburg ist es zu einer mutmaßlich fremdenfeindlichen Tat gekommen. Ein Mann aus Namibia ist mit einem spitzen Gegenstand angegriffen worden.

Rassistischer Vorfall in Liebigstraße? Mann aus Namibia mit spitzem Gegenstand angegriffen

Körperverletzung in Magdeburg

Ein Mann ist in Magdeburg in der Liebigstraße angegriffen worden.

Magdeburg/DUR. - Am Freitag ist es gegen 6 Uhr in der Liebigstraße in Magdeburg zu einem Streit zwischen zwei Personen gekommen. Laut Polizei gibt es Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv.

Nach aktuellen Erkenntnissen habe ein bislang unbekannter Mann einen 25 Jahre alten Mann aus Namibia angegriffen. Dabei hatte der Tatverdächtige laut Zeugen einen spitzen Gegenstand in der Hand, so die Polizei. Der 25-Jährige habe den Angriff abwehren können, sei aber in der darauffolgenden Rangelei leicht verletzt worden.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 20 bis 25 Jahre alt

circa 1,80 Meter groß

mitteleuropäischer Phänotyp

dunkelblonde Haare

dunkle Hose

dunkles (möglicherweise gemustertes) Oberteil

Umhängetasche

Die Polizei Magdeburg sucht nach Zeugen und nimmt unter den Stichwörtern "Auseinandersetzung Liebigstraße" Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Personen unter der Telefonnummer 0391/5463295 entgegen.