Kontrollverlust: 54-jähriger Motorrad-Fahrer stürzt und verletzt sich

Am Mittwoch, den 02. März 2022 kam es in Stadtfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Magdeburg (vs) - Am Mittwoch, den 02. März 2022, gegen 07.30 Uhr, kam es im Magdeburger Ortsteil Stadtfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 54-jähriger Magdeburger befuhr mit seinem Kraftrad die Große Diesdorfer Straße und beabsichtigte linksseitig auf das Gelände eines Autohofs zu fahren. Dabei kam es zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall, so Polizei Magdeburg.

Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der 54-Jährige auf Grund der Straßengegebenheiten die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und es zu einem Sturz gekommen ist. Bei dem Sturz wurde der Fahrer leicht verletzt und wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.