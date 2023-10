In Magdeburg wurde die Polizei in eine Kleingartenanlage in der Maybachstraße gerufen: Ein Mann war verprügelt worden. Vor Ort durchsuchten die Beamten angrenzende Gartenlauben. Dabei entdeckten sie eine Verkettung krimineller Umstände.

Cannabispflanzen und jede Menge Diebesgut fanden Magdeburger Polizisten in einer Kleingartenanlage in der Maybachstraße - nachdem sie eigentlich nur einem Verletzten zu Hilfe eilen wollten. Foto:

Magdeburg (vs) - Zu einer Verkettung krimineller Umstände ist es am frühen Montagmorgen in einer Kleingartenanlage in der Magdeburger Maybachstraße gekommen. Dies geht aus Mitteilungen der Polizei hervor.

Demnach eilten die Beamten einem schwer verletzten 48-Jährigen zu Hilfe, der in der Kleingartenanlage zunächst geschlafen hatte und durch Lärm geweckt worden war. Als der Mann dem auf den Grund gehen wollte, sei er auf eine dreiköpfige, allem Anschein nach osteuropäische Gruppe gestoßen. Die drei Männer hätten den Mann bemerkt und zwei Männer ihn mit Faustschlägen und Gegenständen attackiert. Anschließend seien die Angreifer geflohen und der 48 Jahre alte Mann medizinisch versorgt worden.

Kleingartenanlage in Maybachstraße: Kriminelle Handlungen aufgedeckt

Im Nachgang der Tat bemerkte die Polizei offenbar in der Nähe mehrere Gegenstände, die augenscheinlich als Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt worden waren. Ein Gartenlaubenbesitzer konnte etwas später bereits einen Großteil des Diebesgutes seiner Laube zuordnen.

Doch als die Beamten weitere Gartenlauben in der Maybachstraße in Augenschein nahmen, um den Umfang der Diebstahlshandlungen zu erfassen, standen sie plötzlich vor einer Cannabisplantage. Sie fanden 20 eingetopfte Pflanzen und Hunderte Gramm geerntete Cannabisblüten.

Polizei Magdeburg in Gartenlauben und Wohnung fündig geworden

Bei der folgenden Durchsuchung der Wohnung des 30-jährigen Gartenlauben-Nutzers wurde die Polizei allem Anschein nach abermals fündig.

Nun suchen die Beamten unter der Rufnummer 0391-5463295 Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl, der Körperverletzung oder den möglichen Tatverdächtigen geben können.