Eine Auseinandersetzung unter Jugendlichen in Magdeburg ist am Donnerstagabend aus dem Ruder gelaufen. Ein 18-Jähriger erlitt dabei Stichverletzungen im Gesicht. Der mutmaßliche Täter stand unter Alkoholeinfluss.

Bei einem Streit unter Jugendlichen ist am Donnerstagabend in Magdeburg ein 18-Jähriger verletzt worden.

Magdeburg. – Am Donnerstag ist es gegen 17.30 Uhr an der Krügerbrücke in Magdeburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, so die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen waren ein 18-Jähriger und andere männliche Personen zunächst verbal aneinandergeraten, bevor die Situation eskalierte.

Im Verlauf des Streits habe ein ebenfalls 18-jähriger Tatverdächtiger einen bislang unbekannten Gegenstand gezogen und dem Opfer Stichverletzungen im Gesicht zugefügt. Der Verletzte konnte anschließend vom Tatort fliehen und stieß wenig später am Willy-Brandt-Platz auf die Bundespolizei, wie die Beamten mitteilen.

18-Jähriger in Magdeburg verletzt: Verdächtiger läuft Polizei in die Arme

Während der Befragung der Polizei sei auch der mutmaßliche Täter vor Ort erschienen. Der Geschädigte habe ihn wiedererkannt. Die Polizei fand nach eigenen Angaben weitere Beteiligte des Streits.

Der verletzte 18-Jährige sei zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei dem Tatverdächtigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,05 Promille, so die Polizei weiter.

Die Polizei sicherte Spuren und hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.