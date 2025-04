Verkehrschaos durch Demos am Samstag in Magdeburg? Sperrungen in der Innenstadt

Zwei Demos könnten in Magdeburg am 26.4.2025 für ein Verkehrschaos in der Innenstadt sorgen.

Magdeburg.- Zwei Versammlungen könnten am Samstag, 26. April, den Autofahrern in Magdeburg das Durchkommen erschweren, wie die Polizei meldet.

Demnach wird die Innenstadt zwischen 14 und 17 Uhr zum Schauplatz für eine Kundgebung und einen Aufzug, die unter anderem von der Polizei begleitet werden.

Eine der Versammlungen wird vom "Bündnis Solidarisches Magdeburg" organisiert und umfasst ab 14.30 Uhr eine Kundgebung an der Otto-von-Guericke-Straße an der Ecke zur Leiterstraße. Die Protestaktion wird auch von den "Omas gegen Rechts" unterstützt. Bis in die Abendstunden könnte es in der Leiterstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Außerdem hat eine parteilose Privatperson eine Großdemonstration mit 1.000 Teilnehmern angemeldet, heißt es auf Nachfrage von Seiten der Polizei. Der offenbar anti-ukrainische Protestmarsch, der zeitgleich auch in anderen Großstädten Deutschlands stattfinden soll, ist zunächst ab 14 Uhr für den Domplatz angekündigt, wird sich aber durch die gesamte Innenstadt bewegen. Betroffen ist dann unter anderem auch die Ernst-Reuter-Allee und der Alte Markt. Der Veranstalter spricht sich nach eigenen Angaben auch für "flächendeckende Grenzkontrollen" aus.

Im Rahmen der Veranstaltungen könne es zu kurzzeitigen Straßensperrungen im Innenstadtbereich kommen, heißt es von Seiten der Polizei.