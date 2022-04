Lebensgefährlich: 15-Jähriger "surft" an Straßenbahn in Magdeburg

In Magdeburg hat sich ein Jugendlicher mehrmals außen an eine Straßenbahn geklammert.

Magdeburg - Passanten haben am Dienstagnachmittag in Magdeburg die Polizei informiert: Ein Junge würde sich im Bereich Klosterwuhne wieder und wieder am hinteren Ende an Straßenbahnen hängen, ein paar Meter mitfahren und dann wieder abspringen. Doch das war nicht das Einzige, was sie beobachteten.