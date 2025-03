In Magdeburg hat am Sonntag ein leerstehendes Haus gebrannt. Mieter eines angrenzendes Gebäude mussten wegen der starken Rauchgase evakuiert werden.

Magdeburg/VS. - In einem leerstehenden Wohnhaus in der Bernburger Straße im Magdeburger Stadtteil Buckau hat es am Sonntag gebrannt, so dass Bewohner eines Nebengebäudes wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert werden mussten. Das Haus sollte in Kürze saniert werden.

Der Brand sei vom zweiten Obergeschoss ausgegangen und habe sich bis auf das Dachgeschoss ausgedehnt. Die Feuerwehr wurde gegen 10.45 Uhr durch Zeugen alarmiert. Die Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge fünf Stunden vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 750.000 Euro geschätzt.