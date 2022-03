Traurige Gewissheit: Seit Monaten vermisste Magdeburgerin ist tot

Magdeburg/DUR – Mit einer Öffentlichkeitsfahndung erhoffte sich die Polizei Hinweise auf eine verschwundene Person. Die 40-jährige Frau aus Magdeburg galt seit Ende September 2021 als vermisst, nachdem sie offenbar mit ihrem Hund im Bereich des Neustädter Sees unterwegs war.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde bereits am 2. März 2022 eine Leiche am Hummelberg in Schönebeck entdeckt. Eine Obduktion ergab, dass es sich dabei zweifelsfrei um die Vermisste handelt. Die Polizei machte keine Angaben dazu, wie die Frau gestorben ist. Eine Fremdeinwirkung könne jedoch ausgeschlossen werden.