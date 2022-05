Havarie Lkw bleibt in Magdeburg unter Bahnbrücke hängen

Erneut hat sich in Magdeburg ein Lkw an der Bahnbrücke in der Walther-Rathenau-Straße festgefahren, weil er die Höhenbeschränkung falsch einschätzte. Der Verkehr wurde dadurch in den Mittagsstunden auf der B1 behindert.