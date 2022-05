Lkw verschmutzt Fahrbahn zwischen A2 und A14 bei Magdeburg

Im Kurvenbereich der Überfahrt von der A2 in Richtung Hannover auf die A14 in Richtung Dresden hat ein Lkw aus Nordrhein-Westfalen Gärreste verloren.

Magdeburg (vs) - Am Dienstag, 10. Mai, hat ein Lkw eines Landwirtschaftsbetriebs aus Nordrhein-Westfalen gegen 19.30 Uhr auf Höhe des Autobahnkreuzes Magdeburg Gärreste verloren und großflächig auf der Fahrbahn verteilt.

Im Zuge eines technischen Defekts sei es im Kurvenbereich der Überfahrt von der A2 in Richtung Hannover auf die A14 in Richtung Dresden zum Verlust der Ladung gekommen. Eine Reinigung der verschmierten Fahrbahn erfolgte noch am Abend durch Autobahnmeisterei sowie durch die vor Ort befindliche Ölwehr.

Für die Zeit der Reinigungsarbeiten war die Überfahrt von der A2 in Richtung Hannover auf die A14 in Richtung Dresden gesperrt. Eine Ableitung des Verkehrs erfolgte am Autobahnkreuz Magdeburg, über den Abzweig zur A14 in Richtung Schwerin.