Love Music Festival in Magdeburg: Polizei muss eingreifen

Rund um das Love-Music-Festival in Magdeburg musste die Polizei bei verschiedenen Straftaten eingreifen.

Magdeburg (vs) - Am Wochenende vom 24. bis 26. Juni fand im Elbauenpark Magdeburg das Love Music Festival 2022 statt. Bei grundsätzlich friedlichem Verlauf kam es jedoch zu vereinzelten Polizeieinsätzen, so die Beamten. Durch das Sicherheitspersonal wurden insofern mehrfach Personen festgestellt, welche unerlaubt über die Umzäunung kletterten und das Festival ohne gültige Eintrittskarte besuchen wollten.

Den jeweiligen Personen wurden Platzverweise erteilt und seitens des Veranstalters die entsprechenden Strafanzeigen wegen Erschleichen von Leistungen erstattet. Auf und auch vor dem Festivalgelände kam es wiederholt zu Diebstahlshandlungen. Neben Handtaschen, Geldbörsen, Mobiltelefonen und anderen persönlichen Gegenständen wurden auch Getränke von Bierwagen sowie angeschlossene Fahrräder im Außenbereich entwendet.

Im Rahmen der Zutrittskontrollen stellte das Sicherheitspersonal bei mehreren Besuchern Betäubungsmittel fest, welche diese zum Teil am Körper versteckt auf das Gelände „schmuggeln“ wollten. Auch hier wurden Strafanzeigen gefertigt und die Betäubungsmittel beschlagnahmt. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.