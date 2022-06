Love Music Festival in Magdeburg: Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht - So sieht der Täter aus

Auf dem Love Music Festival in Magdeburg soll es zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein.

Magdeburg (vs) - Am Sonntag, 26. Juni, soll es auf dem Love Music Festival zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen. Was war passiert?

Eine 18-jährige Magdeburgerin besuchte in der Nacht vom Samstag zum Sonntag das Love Music Festival in Magdeburg. Gegen 1.30 Uhr befand sich die Geschädigte innerhalb der Messehalle auf der Tanzfläche. Dort soll eine unbekannte männliche Person ihr an das Gesäß gefasst haben.

Vor der Messehalle soll der Tatverdächte erneut auf sie zugekommen sein und bedrängte die Geschädigte. Erst als die Geschädigte sich massiv zu Wehr setze, soll die unbekannte Person von ihr abgelassen haben.

Der Tatverdächtigte wird wie folgt beschrieben:

- Europäischer Phänotyp

- Circa 180 bis 190 Zentimeter groß

- Stämmiger Körperbau

- Das Haupthaar etwas länger und die Seiten kurz geschnitten

Die Polizei sucht den Zeugen der den Vorfall beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.