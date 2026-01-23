Über mehrere Wochen spielte ein Unbekannter einer 66-jährigen Magdeburgerin die große Liebe vor – und nahm sie dabei aus. Die Frau wurde um eine hohe fünfstellige Summe betrogen.

Eine 66-jährige Magdeburgerin hat durch sogenanntes Love Scamming eine hohe Geldsumme verloren.

Magdeburg. – Der Polizei Magdeburg ist am Donnerstag ein Betrug durch sogenanntes Love-Scamming im Fall einer 66-Jährigen bekannt geworden. Wie die Beamten mitteilten, verlor die Frau durch den Betrug eine hohe Summe.

Demnach habe die Magdeburgerin den oder die Täter über eine Online-Dating-Plattform kennengelernt. In der Folge hätten sich diese über Liebesbekundungen über mehrere Wochen das Vertrauen der Frau erschlichen.

Love Scamming: Magdeburgerin um hohe Summe betrogen

Dabei hätten sie fortlaufend eine finanzielle Notlage vorgetäuscht. Die Betroffene habe der vermeintlichen Liebe aus dieser Notlage helfen wollen und über mehrere Wochen hinweg Geld überwiesen. Insgesamt verlor die 66-Jährige so einen Betrag im oberen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und weist erneut auf die Gefahren von Love-Scamming hin: