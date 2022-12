Zu einem Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Fußgänger ist es am Dienstag in der Lübecker Straße in Magdeburg gekommen.

Eine Straßenbahn ist in der Lübecker Straße in Magdeburg mit einem Fußgänger zusammengeprallt. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Am frühen Dienstagnachmittag ist es offenbar zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn in der Lübecker Straße in Magdeburg gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach bremste der Straßenbahnfahrer gerade, um an der Haltestelle „Nicolaiplatz“ zu halten. Währenddessen soll es zu einer Kollision mit einem 85-jährigen Fußgänger gekommen sein, der gerade im Begriff war, die Fahrbahn zu überqueren.

Der Fußgänger wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.