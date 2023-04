Lüneburger Straße Es war Buttersäure! Stink-Anschlag auf Geschäft in Magdeburg - Polizei ermittelt

Erst versuchten Täter, in ein Geschäft in der Lüneburger Straße in Magdeburg einzudringen, dann verschütteten sie stinkende Buttersäure davor. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.