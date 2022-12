Um einem Crash zu entgehen, bremste ein Straßenbahnführer in der Lüneburger Straße in Magdeburg so scharf, dass ein Fahrgast offenbar schwer verletzt wurde.

In einer Straßenbahn in Magdeburg ist eine Frau schwer verletzt worden. Der Grund: Der Straßenbahnfahrer musste scharf bremsen, um einem Unfall zu entgehen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Bei einem Beinahe-Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Auto am Dienstag in der Lüneburger Straße in Magdeburg ist offenbar eine Frau schwer verletzt worden. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach fuhr ein 40-jähriger Magdeburger am Mittag auf der Lüneburger Straße in Richtung Universitätsplatz, als er wegen einer Fahrbahnverengung den Fahrstreifen wechseln musste. Dabei soll der Mann eine links neben ihm fahrende Straßenbahn übersehen haben.

Schwer verletzt: Gefahrenbremsung in Magdeburg

Aufgrund einer Gefahrenbremsung des Straßenbahnführers konnte zwar in letzter Sekunde der Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn verhindert werden, heißt es. Allerdings soll anscheinend eine 56-jährige Magdeburgerin in der Straßenbahn bei der Bremsung gestürzt sein.

Dabei verletzte sich die 56-Jährige offenbar schwer, sodass sie für die weitere medizinische Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, so die Beamten