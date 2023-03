Zu einem größerem Polizeieinsatz kam es am 21. März in Magdeburg. Was ist passiert?

Polizei-Großaufgebot in Magdeburg: Was es mit dem Einsatz auf sich hat

Magdeburg - Im Neustädter Feld in Magdeburg kam es in den Mittagsstunden des 21. März zu einem großangelegten Polizeieinsatz. Zuvor soll es gegen 12.30 Uhr in der Mechthildstraße zu einer Bedrohung gekommen sein.

"Laut Angaben eines Zeugen zielte eine Frau von ihrem Balkon mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand auf ihn. Die alarmierte Polizei sperrte daraufhin den Bereich um das Mehrfamilienhaus herum ab und verschaffte sich Zutritt zur besagten Wohnung", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Mieter sind laut Informationen dieser Zeitung zudem polizeibekannt.

Laut Polizei wurde eine Bedrohungslage von einem Zeugen gemeldet. Foto: Thomas Schulz

Vor Ort wurde der Polizei die Tür nicht geöffnet. Die Einsatzkräfte öffneten diese dann gewaltsam. Die Wohnung war nach Informationen der Redaktion leer.

"Dort wurden keine schusswaffenähnlichen Gegenstände aufgefunden. Ob die Bedrohung tatsächlich in dieser Form stattfand, ist Bestandteil laufender Ermittlungen", so die Polizeibeamten in ihrer Pressemitteilung.